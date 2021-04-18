ملايين الدولارات.. دولة عربية تعلن عن خسائرها الشهربة بالسياحة بسبب كورونا

كشفت وزارة السياحة في الجزائر عن حجم الخسائر التي يتعرض لها قطاع السياحة، جراء جائحة كورونا.ونقلت صحيفة "النهار"، عن المدير العام للسياحة في الوزارة موسى بن ثامر، أن كورونا تتسبب في خسائر تقدر بـ30 مليار دينار (227 مليون دولار) شهريا في القطاع.وأوضح المسؤول الجزائري أن أصحاب الوكالات السياحية سوف يتقدمون بجملة من الاقتراحات للوزارة من أجل تخفيف تداعيات وآثار وباء كورونا على نشاطهم.ومن جانبه، كشف رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، برجي محمد لمين، عن أهم الاقتراحات التي رفعتها الوكالات بهدف الخروج من أزمة كورونا.وأوضح أن أهم هذه الاقتراحات هو منح قروض دون فوائد لوكالات السفر، والإعفاء من الاشتراكات السنوية "كناص"، والإعفاءات الجبائية المتعلقة بالضرائب.كما تضمنت الاقتراحات، مساعدة الوكالات في استرجاع مستحقاتها لدى شركات الطيران، والسعي لدى السلطات من أجل منح تراخيص للوكالات، لفتح مكاتب لتعويض بعض الخسائر.ويرى مختصون أنه من الضروري طرح خطة تجتمع فيها جهود جميع القطاعات لإنقاذ قطاع السياحة من أزمته.