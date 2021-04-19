29
o
بيروت
31
o
طرابلس
35
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مصير الودائع بين غريزة البقاء والوقت الضائع
Lebanon 24
19-04-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب انطوان فرح في " الجمهورية": بما أنّ مصرف لبنان يُمسك بالدولارات، ويُمسك كذلك بسوق القطع والتحويلات، وبما انّه يعتبر انّه ساهم بسياسته في تأمين ازدهار وأرباح القطاع المصرفي طوال السنوات التي سبقت انفجار الأزمة في العام 2019، فإنّه يفرض اجراءات اليوم تسمح له بضمان الاستمرارية وربما تضييق الفجوة المالية، مقابل تكبير خسائر المصارف التي ستُظهر نتائجها المالية نمواً كبيراً في خسائرها في العام 2020، وستكون الخسائر اكبر بكثير في العام 2021. ذلك انّ مصرف لبنان بات يشطب من ايداعات المصارف لديه، لتلبية حاجات هذه المصارف الى السيولة بالليرة، او حاجتها الى انجاز عمليات خارجية بالدولار. وبهذه الطريقة، ينجح المركزي في خفض الفوائد التي يدفعها الى المصارف مقابل ايداعاتها لديه، والتي تتراوح بين 70 و80 مليار دولار.
من هنا، من المستبعد ان يلجأ مصرف لبنان، في المدى المنظور، وطالما انّ الحكومة لم تتشكّل، ولم تبدأ مفاوضات الإنقاذ مع صندوق النقد، الى حسم موضوع إعادة هيكلة المصارف، وسيبقى هذا الملف مُجمّداً، وسيواصل المركزي في هذا الوقت الضائع عملية تحسين دفاتره، لكن المفارقة هنا انّه كلما طالت فترة الوقت الضائع، وكلما ردم مصرف لبنان الفجوة، كلما زاد حجم الفجوة في المصارف، بما يعني انّ المودع قد يدفع في النتيجة من حقوقه ثمن الوقت المهدور، والمسؤولة عنه السلطة السياسية دون سواها.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن القاضية عون (فيديو)
12:41 | 2021-04-18
18/04/2021 12:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
Lebanon 24
ملاحم بعلبك تتسلم اللحم المدعوم.. هذا سعر "الكيلو"
13:03 | 2021-04-18
18/04/2021 01:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية
Lebanon 24
خبرٌ سار من وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية
19:53 | 2021-04-18
18/04/2021 07:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل
18:58 | 2021-04-18
18/04/2021 06:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون
Lebanon 24
أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون
21:40 | 2021-04-18
18/04/2021 09:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-04-19
بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة "دوجكوين"؟
09:14 | 2021-04-19
مع بداية الأسبوع.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
07:28 | 2021-04-19
إليكم جدول أسعار المحروقات لليوم الإثنين
06:45 | 2021-04-19
من فوضى الدعم الى أوهام "البطاقة".. ما الحلّ؟
06:24 | 2021-04-19
هل تدعم قطر البطاقة التمويليّة؟
22:00 | 2021-04-18
خسائر كبيرة للعملات المشفرة.. وبيتكوين تفقد 4600 دولار
فيديو
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
Lebanon 24
شام الذهبي تكشف تفاصيل خطوبتها الجديدة وقصة زواج والدتها للمرة الثالثة (فيديو)
18:00 | 2021-04-17
19/04/2021 10:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
Lebanon 24
كارثة تهدد سواحل العالم... المحيط يبتلع جزر المالديف! (صور وفيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 10:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيديس" تغير "وجه" سيارتها الكهربائية وتزيل نجمتها الشهيرة (فيديو)
12:00 | 2021-04-17
19/04/2021 10:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact