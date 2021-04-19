سوق العملات الرقمية تشهد أكبر هبوط في 7 أسابيع.. بسبب تسريبة!

شهدت سوق العملات الرقمية خلال اليومين الماضين أكبر انخفاض في نحو 7 أسابيع، حيث هبطت عملة "بيتكوين" بنسبة 15%.

ووفقا لتقرير نشره موقع finanz الاقتصادي، فقد بدأ الانخفاض يوم السبت الماضي وتعزز أمس الأحد، وقد انخفضت عملة "بيتكوين"، أمس بنسبة 15% إلى 51.7 ألف دولار، وخسرت العملة الأكثر شهرة في العالم ما يقارب 140 مليار دولار من قيمتها السوقية.

أما اليوم الاثنين فقد تم تداول عملة الـ"بيتكوين" عند 56.961 ألف دولار، بزيادة نسبتها 1.75%، وسط توقعات بارتفاع العملة إلى 57 ألف دولار خلال تعاملات اليوم.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية الأخرى، فقد تراجعت عملة Ethereum الرقمية بأكثر من 18%.

وجاء الهبوط بعدما نشر موقع FXHedge تغريدة نقلا عن مصادر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تخطط لفرض غرامات على العديد من المؤسسات المالية التي تمارس غسل الأموال بواسطة العملات الرقمية.