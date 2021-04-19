إقتصاد

الذهب ارتفع.. كم بلغ؟

Lebanon 24
19-04-2021 | 12:00
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ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، ليحوم قرب قمة سبعة أسابيع، التي بلغها في الجلسة السابقة، ولقي المعدن النفيس دعما من انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية.

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما بلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياته منذ 25 شباط الماضي عند 1783.55 دولار.

 

فيما انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة أيضا إلى 1777.80 دولار للأونصة.

 

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى "سي إم سي ماركتس: "في الوقت الحالي، مزيج نزول الدولار الأميركي وتراجع أسعار الفائدة يدعم الذهب، بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية".

 

وأضاف: "هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شديدة الأهمية بعد تجاوز مستوى 1765 دولارا ذلك. ومع تجاوز مستوى 1765 دولارا، التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير".

 

ونزل مؤشر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 

كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع، الذي لامسته في الأسبوع الماضي. ويقلص انخفاض عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

المصدر: روسيا اليوم
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