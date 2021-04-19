إقتصاد

الكويت يدعم الأسر لمدة 6 أشھر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-04-2021 | 19:00
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أصدر وزیر المالیة الكویتي خلیفة حمادة قرارا بتأجیل تحصیل الأقساط الشھریة للعملاء المستفیدین من صندوق المتعثرین وصندوق دعم الأسرة لمدة 6 أشھر، على أن يسري القرار الجديد على القسط المستحق لشھر أبریل 2021.

وأوضحت وزارة المالیة في بیان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن القرار یبدأ تطبیقه اعتبارا من یوم صدروه ولمدة شھر لمن یرغب بالتأجیل على أن یتم تنفیذ أحكام نص القانون رقم 3 لسنة 2021 في شأن تأجیل الالتزامات المالیة لمدة 6 أشھر.

وذكرت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على تولي البنوك المدیرة بصفتھا نائبة عن الدولة بالتنسیق مع إدارة الحسابات العامة بوزارة المالیة بشأن تأجیل الأقساط المستحقة على العملاء الراغبین في تأجیل الأقساط المستحقة علیھم لصندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین في سداد القروض الاستھلاكیة والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الاسرة لمدة 6 أشھر.

وأفادت أن التأجیل یطبق اعتبارا من القسط المستحق لشھر أبریل 2021 وما یترتب على ذلك من تمدید أجل العقود والإقرارات الرسمیة الموثقة لدى وزارة العدل لمدة 6 أشھر.

وبینت وزارة المالية، أن المادة الثانیة من القرار نصت أن على العملاء الراغبین بتأجیل أقساطھم الشھریة عن الفترة المذكورة في المادة الأولى من ھذا القرار أن یطلبوا ذلك من البنك المدیر خلال فترة شھر من تاریخ العمل بالقانون ویمكن للبنوك المدیرة توفیر قنوات الكترونیة لاستیفاء رغبة العمیل.

وأوضحت الوزارة أنه لا یستفید من حكم المادة الأولى من ھذا القرار العملاء الذین اتخذت ضدھم إجراءات قانونیة أو صدرت ضدھم أحكام قضائیة لعدم التزامھم بسداد الأقساط المستحقة علیھم تجاه صندوق المتعثرین وصندوق دعم الأسرة وكذلك العملاء المتأخرین عن سداد الأقساط المستحقة علیھم قبل تاریخ 1 أبریل الجاري.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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