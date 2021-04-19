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إقتصاد
رجل أعمال يربح 8.7 مليار دولار في 10 أيام!
Lebanon 24
19-04-2021
|
23:00
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نشرت مجلة فوربس الأميركية إحصاءات جديدة بشأن ثروات أثرياء العالم، إذ قفزت ثروة رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، إلى 8.7 مليار دولار أميركي.
وزادت ثروة رجل الأعمال المصري 200 مليون دولار تقريبا في 10 أيام، حيث وصلت ثروته وفق المجلة في 9 نيسان إلى 8.5 مليار دولار.
وفي الرسم الإحصائي المرفق مع ترتيب ناصف ساويرس، يبدو أن رجل الأعمال المصري كانت ثروته في 2020 هي 5 مليارات دولار، وفي 9 نيسان الماضي أظهر الإحصاء أن ثروة رجل الأعمال هذا، الذي وصفته المجلة بسليل عائلة مصر الأكثر ثراء، قفزت بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام من أزمة فيروس كورونا، بحلول 2021.
وجاء ناصف ساويرس في المرتبة 297 في قائمة أغنياء العالم وفق مجلة فوربس، بعد أن كان رقمه 330 في عام 2020، فيما ظل في المركز الثاني إفريقيا في عامي 2020 و2021، في حينا أشارت المجلة إلى أنه كان في الترتيب 252 عام 2019.
وذكرت كذلك المجلة في التعريف برجل الأعمال ناصف ساويرس أن أغلى ما يملكه هو حصة 6% من أسهم شركة "أديداس" للملابس الرياضية، وقد تخرج من جامعة شيكاغو الأمريكية، وهو شقيق رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يأتي ترتيبه 956 في قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم، وترتيبه الثامن على مستوى قارة إفريقيا، كما أنه متزوج ولديه 4 أبناء.
المصدر:
روسيا اليوم
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