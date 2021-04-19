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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
19-04-2021
|
16:49
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تراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الاثنين في السوق الموازية ما بين 12175 و12225 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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