إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
19-04-2021 | 16:49
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تراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم الاثنين في السوق الموازية ما بين 12175 و12225 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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