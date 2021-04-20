إقتصاد

350% زيادة في الأسعار في أربعة أشهر!

Lebanon 24
20-04-2021 | 06:24
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كتبت "الأخبار": أكثر من 350% بلغت نسبة الزيادة في أسعار سلع أساسية خلال أربعة أشهر فقط، بين كانون الثاني 2020 ونيسان 2021. باحثو «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت راقبوا التطور الأسبوعي لأسعار 17 سلعة تم اختيارها كعيّنة تقريبية من المواد الغذائية التي تحتاج إليها الأسر في لبنان بشكل دائم من: الخضر، الفاكهة، الحبوب، اللحوم، الزيوت ومشتقات الحليب والألبان. واعتمدوا جدول الأسعار الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة، بالمقارنة مع أسعار السلع نفسها في التعاونيات الاستهلاكية بغرض التأكد.

 

 



وقد سجلت كل السلع ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، وخصوصاً الزيوت واللحوم والسكر والفاكهة والخضر. وفي مقارنة مع تطور أسعار الصرف في السوق الموازية، يبرز بشكل واضح ارتباط أسعار السلع الغذائية بسعر الدولار في السوق السوداء، حتى للمنتجات المحلية كالخضر والفاكهة والبيض وزيت الزيتون ومشتقات الألبان، إذ يساهم الاعتماد على المواد الأولية المستوردة والتي تدخل في إنتاج هذه المواد وتصنيعها في هذا الارتفاع.

«المرصد» دعا وزارتَي الاقتصاد والزراعة، في ظل فقدان القدرة الشرائية لمعظم السكان في لبنان، إلى «احتساب علمي ودقيق لكلفة إنتاج وتصنيع المواد المحلية ومراقبة تسعيرها». وكذلك «مراقبة أسباب عدم انخفاض أسعار السلع خلال نيسان الحالي بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار من عتبة الـ ١٥٠٠٠ ليرة في آذار الى حدود الـ ١٢٢٠٠ ليرة هذا الشهر».

المصدر: الأخبار
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