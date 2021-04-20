إقتصاد

من هو محافظ المصرف المركزي السوري الجديد؟

Lebanon 24
20-04-2021 | 17:27
A-
A+
Doc-P-814875-637545365880845494.jpg
Doc-P-814875-637545365880845494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سورية، أن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد عصام هزيمة يحل محل حازم قرفول الذي أُقيل هذا الشهر بسبب طريقة تعاملة مع أزمة العملة.
مواضيع ذات صلة
إجراءات صارمة في سوريا تخفض الدولار... ما علاقة الحدود مع لبنان؟
lebanon 24
20/04/2021 21:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المشاهد نفسها في لبنان وسوريا.. الدولار يحلّق وطوابير أمام محطات الوقود
lebanon 24
20/04/2021 21:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: استمرار التعزيزات العسكرية للفصائل الموالية لتركيا في رأس العين شمال سوريا
lebanon 24
20/04/2021 21:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
lebanon 24
20/04/2021 21:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

المصرف المركزي

الدولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
21:00 | 2021-04-20
20:57 | 2021-04-20
19:00 | 2021-04-20
18:52 | 2021-04-20
17:04 | 2021-04-20
17:00 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website