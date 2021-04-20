من هو محافظ المصرف المركزي السوري الجديد؟

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سورية، أن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد عصام هزيمة يحل محل حازم قرفول الذي أُقيل هذا الشهر بسبب طريقة تعاملة مع أزمة العملة.

