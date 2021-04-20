سلامة: معظم المصارف امتثلت لشرط زيادة رأس المال

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن معظم المصارف امتثلت لشرط زيادة رأس المال، رغم أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.



وقال سلامة لرويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.