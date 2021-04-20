إقتصاد

سلامة: معظم المصارف امتثلت لشرط زيادة رأس المال

Lebanon 24
20-04-2021 | 18:52
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أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن معظم المصارف امتثلت لشرط زيادة رأس المال، رغم أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
 
وقال سلامة لرويترز إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها.
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