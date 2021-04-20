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إقتصاد
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
20-04-2021
|
20:57
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اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12100 ليرة للبيع و12150 ليرة للشراء.
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