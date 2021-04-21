20
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سيناريوهان لرفع الدعم.. الدولار إلى 25 ألف ليرة؟
Lebanon 24
21-04-2021
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": "في ظل "عقم" الحكومة عن تقديم خطة واضحة لرفع الدعم، ينفتح المجال أمام سيناريوين لا ثالث لهما. الأول، يفترض ترشيد الدعم بناء على المقترحات غير الرسمية التي تقدمت بها القطاعات المعنية وهي: المشتقات النفطية المدعومة بنسبة 90 في المئة على سعر صرف 1515. الأدوية المدعومة بنسبة 85 في المئة على سعر صرف 1515. القمح والطحين المدعومان بنسبة 90 في المئة على سعر صرف 1515. والمواد الغذائية المدعومة بنسبة 85 في المئة على سعر 3900 ليرة. أما السيناريو الثاني فهو رفع الدعم كلياً، وتوسيع استفادة المواطنين من المساعدات المادية المباشرة سواء كانت من القروض الدولية أو حتى المساهمات الحكومية.
الرفع الجزئي
السيناريو الأول يفترض تخفيض الدعم عن البنزين بنسبة 40 في المئة والـ 60 في المئة المتبقية تتأمن من مصرف لبنان على سعر 3900 ليرة بدلاً من 1515، مع الإبقاء على دعم المازوت كما هو. وفي ما خص "الفيول" لزوم مؤسسة كهرباء لبنان الذي يكلف حوالى 1.7 مليار دولار سنوياً فلا شيء واضحاً حتى الآن. أما في ما خص الدواء فان الاتجاه هو لدعم استيراد المواد الاولية التي تدخل في صناعة الأدوية الوطنية بنسبة 100 في المئة، على ان يبقى الدعم كما هو على أدوية الامراض المزمنة والتي تحتاج وصفة طبية، أي يؤمن مصرف لبنان 85% من قيمة الإستيراد على أساس سعر صرف 1500 ليرة، ويخفض في المقابل الدعم على بقية الادوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي يطلق عليها تعبير OTC (الشراء عبر الكونتوار)، بحيث يصبح استيرادها على اساس سعر المنصة أي 3900 ليرة. أما دعم الطحين المخصص لصناعة الرغيف فلن يرفع، ذلك ان مجمل كلفته الشهرية لا تتعدى 12 مليون دولار. وفي ما خص المواد الغذائية المستوردة بنسبة 85 في المئة على أساس 3900 فستعود إلى السلة الأولى أي دعم 30 سلعة فقط بكلفة لا تتجاوز 80 مليون دولار شهرياً.
هذا السيناريو يخفض فاتورة الدعم الشهرية من حدود 500 مليون دولار حالياً إلى حوالى 266 مليوناً موزعة على الشكل التالي: 80 مليون دولار للغذاء، 58 مليوناً للدواء، 12 مليوناً للطحين، 83 مليوناً للمازوت، و33 مليون دولار للبنزين. من دون أن نشمل الدعم للفيول لزوم كهرباء لبنان. عند هذا المستوى سيزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية بمعدل 243 مليون دولار شهرياً (500-266) أو ما يعادل 8 ملايين دولار يومياً؛ أي ان الطلب اليومي سيتضاعف و"يدوبل" معه سعر الصرف، وقد يصل إلى 25 الف ليرة.
الرفع الكلي
السيناريو الثاني يفترض رفع الدعم كلياً. ما يعني تحوّل الطلب بقيمة 500 مليون دولار شهرياً أو 16 مليون دولار يومياً إلى السوق الموازي. وهو ما يرفع نظرياً سعر الصرف إلى ما بين 36 و40 ألف ليرة، أما فعلياً فلا يعود هناك سقف لسعر الصرف، خصوصاً في ظل النقص الهائل في العرض ويتحول الطلب على الدولار إلى "مزاد علني، من يدفع اكثر يحصل عليه"، كما يصفه عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس".
لكن على المقلب الآخر يرى نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "استبدال الدعم بالبطاقات التمويلية المباشرة من شأنه إحداث صدمتين مؤثرتين: الأولى، هي وقف التهريب نتيجة تقارب أسعار السلع بين لبنان والدول المُهرب اليها، وتحديداً سوريا. والثانية تراجع الهدر في الإستهلاك بشكل كبير وتوقف عمليات التخزين عند التجار والأفراد".
تابع
الأكثر قراءة
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
19:23 | 2021-04-20
20/04/2021 07:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
20:57 | 2021-04-20
20/04/2021 08:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يعتذر من راشيل كرم.. ما السبب؟
Lebanon 24
هشام حداد يعتذر من راشيل كرم.. ما السبب؟
15:00 | 2021-04-20
20/04/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يصل الجراد الى لبنان؟
Lebanon 24
هل يصل الجراد الى لبنان؟
20:49 | 2021-04-20
20/04/2021 08:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانه حول القاضية غادة عون... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانه حول القاضية غادة عون... ماذا جاء فيه؟
17:20 | 2021-04-20
20/04/2021 05:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:00 | 2021-04-21
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
08:00 | 2021-04-21
في مصر.. هذه الأعمال ممنوعة على النساء
07:30 | 2021-04-21
من دون الإدلاء بتفاصيل.. أردوغان يقيل وزيرة كبيرة في حكومته
06:29 | 2021-04-21
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
23:00 | 2021-04-20
عملة ستؤثر على مكانة الدولار... هذا ما كشفه رجل أعمال كبير
21:00 | 2021-04-20
أسعار الوقود ترتفع بنسبة 5% في تونس
فيديو
مشهد جريء يجمع دانييلا رحمة وباسم مغنية يُحدث ضجة ويثير الانتقادات... هذا ما حدث (فيديو)
Lebanon 24
مشهد جريء يجمع دانييلا رحمة وباسم مغنية يُحدث ضجة ويثير الانتقادات... هذا ما حدث (فيديو)
09:00 | 2021-04-21
21/04/2021 09:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكاميرات المخفية" ستظهر بشكل واضح في الهواتف هذا العام! (فيديو)
Lebanon 24
"الكاميرات المخفية" ستظهر بشكل واضح في الهواتف هذا العام! (فيديو)
06:00 | 2021-04-21
21/04/2021 09:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تكشف حقيقة علاقتها بأيمن زيدان.. "ما صار نصيب" (فيديو)
18:00 | 2021-04-20
21/04/2021 09:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact