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إقتصاد
من دون الإدلاء بتفاصيل.. أردوغان يقيل وزيرة كبيرة في حكومته
Lebanon 24
21-04-2021
|
07:30
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عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد موس وزيرا جديدا للتجارة، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وأوضح المرسوم أن وزيرة التجارة السابقة روهسار بيكان أقيلت من منصبها، دون تقديم تفاصيل الإقالة أو أي تفاصيل أخرى.
كما عين أردوغان ديريا يانيك وفيدات بيلجين على رأس وزارتي الأسرة والعمل المشكّلتين حديثا.
المصدر:
وكالات
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