إقتصاد

الليرة السورية متجهة نحو مزيد من الهبوط

Lebanon 24
21-04-2021 | 10:00
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أفادت مصادر متابِعة لتطورات المواجهة المالية المستمرة بين الليرة السورية والدولار، بأن سعر صرف الدولار أمام الليرة يتجه نحو مزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة.

 

وتوقعت المصادر أن يصل سعر صرف الدولار إلى حدود 2500 ليرة سورية.

 

ويبدو هذا الرقم الهابط نتيجة منطقية للإجراءات التي تحركت بها الحكومة السورية مؤخرا من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها قبل عدة أسابيع واتخذت إجراءات قوية على الأرض أجبرت الدولار على الهبوط من حدود الـ5000 إلى حاجز الـ3000 ليرة.

 

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أشار خلال اجتماعه بالحكومة، بعد شفائه من فيروس كورونا، إلى إجراءات مضادة تقوم بها الدولة نجحت في تخفيض سعر الدولار.

المصدر: روسيا اليوم
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