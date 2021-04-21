إقتصاد

الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع.. ماذا عن بيتكوين؟

Lebanon 24
21-04-2021 | 11:10
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ارتفع الدولار بنحو طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولا تزال العملة الأميركية تحوم قرب أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع.

 

وتلقت العملة الأميركية، التي تعتبر ملاذا آمنا، بعض الدعم من تراجع الأسهم العالمية عن مستويات قياسية مرتفعة، إذ أدى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، من الهند إلى كندا، إلى تدهور التوقعات لتعاف عالمي سريع.

 

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 91.254 نقطة، بعد أن نزل إلى 90.856 نقطة يوم أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ الثالث من آذار 2021. وهبط المؤشر 2.1 بالمئة منذ بداية الشهر.

 

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.20275 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى في سبعة أسابيع، عند 1.2079 دولار أثناء الليل.

 

ويصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة غدا الخميس، ويليه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك اليابان المركزي الأسبوع القادم.

 

وفي سوق العملات المشفرة، جرى تداول عملة "بيتكوين" عند نحو 55500 دولار، وذلك عقب انخفاضها إلى 51541.16 دولار يوم الأحد الماضي. وسجلت العملة مستوى قياسيا مرتفعا عند 64895.22 دولار في 14 نيسان الجاري.

المصدر: روسيا اليوم
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