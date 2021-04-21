شركة بلجيكية تجمع تمويلاً بـ65 مليون دولار

أعلنت شركة "ديليفيركت"، البلجيكية المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات، عن جمع تمويل بقيمة 65 مليون دولار ضمن جولة التمويل الثالثة، من "دي إس تي غلوبال بارتنرز" و"ريد بوينت فنتشرز" إضافة إلى المستثمرين الحاليين "إوميرس" و"نيويون" و"سمارت فين"، كما استثمر مؤسسو "ديليفيرت" في هذه الجولة أيضاً.وتأسست "ديليفيركت" في سبتمبر 2018، وهي تربط بين تطبيقات خدمات التوصيل الطلبات إلى المنازل مثل "طلبات" و"زوماتو" و"جاهز" و"ديليفيرو" و"كاريدج" بشكل مباشر مع المطاعم عبر أتمتة نظام نقاط البيع.وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم توظيف التمويل الجديد لمواصلة تنفيذ خطط التوسع ومساعدة العملاء على تطوير العمليات الإلكترونية وتسريع التحول الرقمي عبر تزويدهم بتكنولوجيا موثوقة لإدارة الطلبات الرقمية بسهولة، بما في ذلك تطبيقات التوصيل، والطلبات الخارجية، وتناول الطعام في المطاعم.وتعمل "ديليفيركت" على تمكين مختلف أنواع المطاعم العائلية والعالمية الكبيرة والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، من إدارة الطلبات عبر الإنترنت وتطويرها بسهولة، حيث تغني هذه المنصة موظفي المطاعم عن الحاجة لمراقبة عدة أجهزة وإعادة إدخال الطلبات يدوياً في أنظمتها الخاصة، مما يسهم بالتالي في تقليل أعباء العمل على الموظفين، وتحد من احتمال حدوث أخطاء بشكل كبير.وسجلت "ديليفيركت" أكثر من 30 مليون طلب في العام الماضي 2020، ويبلغ متوسط عدد الطلبات حالياً أكثر من مليون طلب في الأسبوع، وهي زيادة قدرها 750٪ تقريباً بالمقارنة مع أبريل 2020.ويُقدر إجمالي قيمة هذه الطلبات بأكثر من مليار دولار، وقد ساهم ذلك في مساعدة العملاء بالحصول على زيادة في الإيرادات بنسبة 25 في المائة في المتوسط، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 80% في عدد الطلبات غير الناجحة.ومن خلال عملها مع مختلف أنواع المطاعم، تدعم "ديليفيركت" أكثر من 10 آلاف مؤسسة وعلامة تجارية حول العالم، بما في ذلك "بريت إيه مانجر" و"تاكو بل" و"تايم آوت ماركيتز" و"تاكيوريا" و"لو بان كوتيديان" و"ديشوم" والعديد من العلامات الصغيرة والناشئة. كما تعمل الشركة مع "يونيليفر" لتدعمها في التكامل مع "أوبر إيتس" و"ديليفيرو" وتوصيل منتجات الآيس كريم من "ماغنوم" و"بين & جيري" مباشرة إلى العملاء.وتضاعف عدد أفراد فريق العمل في "ديليفيركت" منذ جولة التمويل الثانية في أبريل 2020، بنحو أربعة أضعاف ليرتفع من 50 شخصاً في مدن غنت ولندن ومدريد وتورنتو ونيويورك، إلى أكثر من 200 شخص، وتوسعت عملياتها في دبي وباريس وإدنبرة ومكسيكو سيتي وأمرسفورت.وسيتم استخدام هذه الجولة الأخيرة من جمع التمويل لدعم عمليات البحث والتطوير وتطوير المنتجات، وتعزيز انتشارها في الولايات المتحدة ومواصلة توسعها حول العالم.