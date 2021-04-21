دولار السوق الموازية يقفل على هذا السعر

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 12100 ,12200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12150 و12200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.