إقتصاد

دولار السوق الموازية يقفل على هذا السعر

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:00
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سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 12100 ,12200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12150 و12200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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الدولار

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