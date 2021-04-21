إقتصاد

"القمح المحلي قاسٍ"...هذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:22
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 أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، "توضيحا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بالموافقة على تصدير قمح محلي، أن نوع القمح المنتج محليًا هو من الصنف القاسي ولا يصلح للاستعمال لإنتاج الخبز اللبناني وأي نوع آخر من الخبز، ويستعمل لإنتاج البرغل والسميد والفرخة والكمية تفوق حاجة السوق المحلي. وبالتالي، لا يعتبر سلعة تمس بالأمن الغذائي. كما أن المزارعين قدموا طلب للتصدير في مقابل التعهد بعدم الاستفادة من الدعم السنوي المخصص لهم من الدولة اللبنانية. وعليه، يحق لهم تصدير منتوجاتهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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