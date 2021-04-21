إقتصاد

حب الله يعلّق على أسعار الإسمنت: إذا عندكم مشكلة بلغوا وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:26
A-
A+
Doc-P-815321-637546337402099571.jpeg
Doc-P-815321-637546337402099571.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر "تويتر": "مارسوا المواطنية. أسعار الاسمنت من المصنع اليوم يجب ألا تتعدى ال270 ألف ليرة، والسعر من التاجر بين 350 ألفا و400 ألف ليرة، أي رقم آخر هو سرقة. إذا عندكم مشكلة مع التاجر أو الموزع بلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل. وإذا لم تبلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل لا تتوقعوا نتائج ايجابية".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2021-04-21
21:00 | 2021-04-21
20:22 | 2021-04-21
20:00 | 2021-04-21
19:00 | 2021-04-21
18:11 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website