حب الله يعلّق على أسعار الإسمنت: إذا عندكم مشكلة بلغوا وزارة الاقتصاد

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر "تويتر": "مارسوا المواطنية. أسعار الاسمنت من المصنع اليوم يجب ألا تتعدى ال270 ألف ليرة، والسعر من التاجر بين 350 ألفا و400 ألف ليرة، أي رقم آخر هو سرقة. إذا عندكم مشكلة مع التاجر أو الموزع بلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل. وإذا لم تبلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل لا تتوقعوا نتائج ايجابية".