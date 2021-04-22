إقتصاد

أزمة النقل في سوريا.. قرار هام للأسد

Lebanon 24
22-04-2021 | 08:00
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يسمح لأصحاب المركبات الخاصة بنقل الركاب، وهو ما يساهم في حل أزمة النقل في البلاد، حسب الرئاسة السورية.

وأضافت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون يخلق أيضا فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن القانون رقم 16 لعام 2021 يسمح للمركباتِ الصغيرة، والمتوسطة (السياحية – الميكرو باصات) المسجلة بالفئة الخاصة، والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركاب بواسطة نظام التطبيق الإلكتروني. كذلك يسمح القانون بالترخيص لشركات خاصة لنقل الركاب وفق ذلك النظام.

وقالت الرئاسة إن القانون الجديد يساهم في تخفيفِ مشكلة نقل الركاب، دون زيادة في أعداد المركبات، ويوفر كثيرا من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ودخلا إضافيا لأصحاب المركباتِ الخاصة.

وأشارت أن القانون ينظم خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني "بهدف الحد من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم".
المصدر: سانا
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