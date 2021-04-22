إقتصاد

بدل مساهمات مالية للمستشفيات الحكومية

Lebanon 24
22-04-2021 | 09:26
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أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 12،966،000،000 مليار ليرة بدل مساهمات مالية للمستشفيات الحكومية عن العامين 2020 و2021.
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وزارة المالية

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