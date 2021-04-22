20
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بدل مساهمات مالية للمستشفيات الحكومية
Lebanon 24
22-04-2021
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني توجيهاته بدفع مبلغ 12،966،000،000 مليار ليرة بدل مساهمات مالية للمستشفيات الحكومية عن العامين 2020 و2021.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الصحة المصرية: وضعنا كافة إمكانيات المستشفيات لرعاية مصابي حادث القطار
Lebanon 24
وزيرة الصحة المصرية: وضعنا كافة إمكانيات المستشفيات لرعاية مصابي حادث القطار
22/04/2021 11:15:38
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة لقاح جديدة تتكشف.. مستشفيات تبيع "فايزر" بـ100 دولار؟
Lebanon 24
فضيحة لقاح جديدة تتكشف.. مستشفيات تبيع "فايزر" بـ100 دولار؟
22/04/2021 11:15:38
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الصحة تدرس اجازة الابوة.. ماذا عن الـ500 مليار للمستشفيات والاطباء؟
Lebanon 24
لجنة الصحة تدرس اجازة الابوة.. ماذا عن الـ500 مليار للمستشفيات والاطباء؟
22/04/2021 11:15:38
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تمديد مهل.. بيان من وزارة المالية الى المواطنين
Lebanon 24
تمديد مهل.. بيان من وزارة المالية الى المواطنين
22/04/2021 11:15:38
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة المالية
مستشفيات
تابع
الأكثر قراءة
نادين نسيب نجيم: "طيب كلّ العالم عم تبعتلي هالصورة"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم: "طيب كلّ العالم عم تبعتلي هالصورة"
12:00 | 2021-04-21
21/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية مناهضة لـ"حزب الله" على تنسيق كامل معه!
Lebanon 24
محطة تلفزيونية مناهضة لـ"حزب الله" على تنسيق كامل معه!
11:46 | 2021-04-21
21/04/2021 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يقفل على هذا السعر
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يقفل على هذا السعر
20:00 | 2021-04-21
21/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضية عون غادرت مكاتب شركة مكتف وهذا ما حصلت عليه (فيديو)
Lebanon 24
القاضية عون غادرت مكاتب شركة مكتف وهذا ما حصلت عليه (فيديو)
20:35 | 2021-04-21
21/04/2021 08:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أسود يرد على تغريدة الحريري.. هذا ما قاله
Lebanon 24
أسود يرد على تغريدة الحريري.. هذا ما قاله
20:14 | 2021-04-21
21/04/2021 08:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:30 | 2021-04-22
أسعار النفط تنخفض بعد بيانات غير متوقعة
10:15 | 2021-04-22
أزمة الإيجارات تتفاقم: نزاع حول سعر صرف العقود المبرمة بالدولار
09:09 | 2021-04-22
دولار السوق الموازية يفتتح على هذا السعر
08:30 | 2021-04-22
"بلدي خذلني ووجعني".. سيدة أعمال لبنانية تروي ما حصل معها بحرقة
08:11 | 2021-04-22
انخفاض أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
08:00 | 2021-04-22
أزمة النقل في سوريا.. قرار هام للأسد
فيديو
متصل يتطاول على مقدمة برنامج طبخ مباشرة على الهواء: "أكلك معفن"! (فيديو)
Lebanon 24
متصل يتطاول على مقدمة برنامج طبخ مباشرة على الهواء: "أكلك معفن"! (فيديو)
23:00 | 2021-04-21
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
Lebanon 24
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
18:00 | 2021-04-21
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
18:00 | 2021-04-21
22/04/2021 11:15:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact