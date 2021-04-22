إقتصاد

حافلات تعمل بالهيدروجين قريبا في روسيا

Lebanon 24
22-04-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-815483-637546867857220519.jpg
Doc-P-815483-637546867857220519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يُتوقع أن تظهر قريبا في شوارع المدن الروسية سيارات أوتوبيس تعمل بالهيدروجين الذي يعد صديقا للبيئة.

وقال مسؤول إعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الروسية في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه من المقرر أن تتم صناعة النموذج التجريبي من سيارة الأوتوبيس التي تعمل بالهيدروجين قبل نهاية عام 2021.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل سيارة الأوتوبيس التي تعمل بالهيدروجين، على سبيل التجربة في عام 2024.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة ترى أهمية إنشاء وسائل نقل تعمل بالهيدروجين، وتجد أن العمل في هذا الاتجاه يبشر بالخير نظرا إلى الخصوصية المناخية المتميزة لروسيا.

ونوه إلى أن المطلوب، حتى يظهر كثير من الحافلات التي تعمل بالهيدروجين في شوارع المدن، إنشاء العديد من محطات الهيدروجين.

وكان رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، قد طرح مهمة صنع حافلات تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2023. وقد أعلنت مجموعة "كاماز" المصنعة للسيارات أنها تعتزم صنع سيارة أوتوبيس تعمل بالهيدروجين في العام الحالي (2021).
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
21:00 | 2021-04-22
21:00 | 2021-04-22
20:27 | 2021-04-22
18:35 | 2021-04-22
17:31 | 2021-04-22
17:00 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website