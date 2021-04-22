حافلات تعمل بالهيدروجين قريبا في روسيا

يُتوقع أن تظهر قريبا في شوارع المدن الروسية سيارات أوتوبيس تعمل بالهيدروجين الذي يعد صديقا للبيئة.وقال مسؤول إعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الروسية في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه من المقرر أن تتم صناعة النموذج التجريبي من سيارة الأوتوبيس التي تعمل بالهيدروجين قبل نهاية عام 2021.وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل سيارة الأوتوبيس التي تعمل بالهيدروجين، على سبيل التجربة في عام 2024.وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة ترى أهمية إنشاء وسائل نقل تعمل بالهيدروجين، وتجد أن العمل في هذا الاتجاه يبشر بالخير نظرا إلى الخصوصية المناخية المتميزة لروسيا.ونوه إلى أن المطلوب، حتى يظهر كثير من الحافلات التي تعمل بالهيدروجين في شوارع المدن، إنشاء العديد من محطات الهيدروجين.وكان رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، قد طرح مهمة صنع حافلات تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2023. وقد أعلنت مجموعة "كاماز" المصنعة للسيارات أنها تعتزم صنع سيارة أوتوبيس تعمل بالهيدروجين في العام الحالي (2021).