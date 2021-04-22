18
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
حافلات تعمل بالهيدروجين قريبا في روسيا
Lebanon 24
22-04-2021
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُتوقع أن تظهر قريبا في شوارع المدن الروسية سيارات أوتوبيس تعمل بالهيدروجين الذي يعد صديقا للبيئة.
وقال مسؤول إعلامي في وزارة الصناعة والتجارة الروسية في حديثه لـ"سبوتنيك" إنه من المقرر أن تتم صناعة النموذج التجريبي من سيارة الأوتوبيس التي تعمل بالهيدروجين قبل نهاية عام 2021.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل سيارة الأوتوبيس التي تعمل بالهيدروجين، على سبيل التجربة في عام 2024.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة ترى أهمية إنشاء وسائل نقل تعمل بالهيدروجين، وتجد أن العمل في هذا الاتجاه يبشر بالخير نظرا إلى الخصوصية المناخية المتميزة لروسيا.
ونوه إلى أن المطلوب، حتى يظهر كثير من الحافلات التي تعمل بالهيدروجين في شوارع المدن، إنشاء العديد من محطات الهيدروجين.
وكان رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، قد طرح مهمة صنع حافلات تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2023. وقد أعلنت مجموعة "كاماز" المصنعة للسيارات أنها تعتزم صنع سيارة أوتوبيس تعمل بالهيدروجين في العام الحالي (2021).
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
متصل يتطاول على مقدمة برنامج طبخ مباشرة على الهواء: "أكلك معفن"! (فيديو)
Lebanon 24
متصل يتطاول على مقدمة برنامج طبخ مباشرة على الهواء: "أكلك معفن"! (فيديو)
23:00 | 2021-04-21
21/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!
Lebanon 24
للبنانيين المترددين بأخذ "أسترازينيكا".. "فايزر" قريباً في الأسواق ولكن!
08:45 | 2021-04-22
22/04/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف بارز اتخذ هذا الاجراء
Lebanon 24
مصرف بارز اتخذ هذا الاجراء
08:30 | 2021-04-22
22/04/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس...سرقة بطريقة خاصة
Lebanon 24
في طرابلس...سرقة بطريقة خاصة
21:47 | 2021-04-21
21/04/2021 09:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميدل إيست آي" عن لبنان: الحرب على الباب؟
Lebanon 24
"ميدل إيست آي" عن لبنان: الحرب على الباب؟
16:00 | 2021-04-22
22/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:00 | 2021-04-22
كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
21:00 | 2021-04-22
مصرف سويسري يحدد خسائره
20:27 | 2021-04-22
مصرف لبنان يؤجّل تسديد دفعتين لصيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني
18:35 | 2021-04-22
دورية لمفتشي الإقتصاد على محطات الوقود ومحال بيع الإسمنت في المنية
17:31 | 2021-04-22
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:00 | 2021-04-22
بالارقام... خسائر قطاع الطيران الجوي تتفاقم في العام 2021
فيديو
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
مشهد نسرين طافش داخل المستشفى في "المداح" يورطها مع الجمهور (فيديو)
21:00 | 2021-04-22
22/04/2021 21:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس.. شاحنة غاز تتحرك بلا سائق نحو منحدر! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس.. شاحنة غاز تتحرك بلا سائق نحو منحدر! (فيديو)
18:00 | 2021-04-22
22/04/2021 21:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة انفجار 3 "بالوعات" صرف صحي في الشارع! (فيديو)
Lebanon 24
لحظة انفجار 3 "بالوعات" صرف صحي في الشارع! (فيديو)
15:00 | 2021-04-22
22/04/2021 21:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact