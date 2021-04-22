إقتصاد

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

Lebanon 24
22-04-2021 | 12:00
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في شهرين عند 1800 دولار للأونصة في ظل تراجع الدولار الأميركي ونزول عوائد الخزانة الأميركية.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 25 شباط الماضي عند 1797.67 دولار للأونصة.

 

فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو طفيف 0.1 بالمئة إلى 1791.20 دولار للأونصة.

 

وقال كايل رودا المحلل لدى "آي جي ماركتس" إنه "من الواضح أن ما يدعم الارتفاع (في الذهب) هو ديناميكية أدوات الخزانة الأميركية، والتي تندفع هبوطا نوعا ما في الأجل القريب جدا".

 

وأضاف أن انخفاضا دون 1.5 بالمئة للعوائد قد يرفع الذهب فوق 1800 دولار وهو مستوى نفسي مهم.

المصدر: روسيا اليوم
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