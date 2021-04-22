إقتصاد

وفد روسي في مرفأ طرابلس.. إعجاب وثناء وعروض استثمار

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:14
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جال صباح اليوم الوفد الروسي برئاسة مدير عام شركة hydro engineering and construction الروسية السيد اندريه مستاجر ومستشار الشركة السيد فلاديمير اوسادتشي وممثل عن السفارة الروسية في لبنان في مرفأ طرابلس، وكان في استقبال الوفد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر ورئيس المنطقة الاقتصادية الدكتور حسان ضناوي ورئيس نقابة العمال احمد السعيد.

بعد الترحيب بالوفد عرض كل من تامر وضناوي، "للرؤية الاستراتيجية لمرفأ طرابلس والمنطقة الإقصادية وأفق التعاون المستقبلي ومجالات الإستثمار المشتركة في إطار مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودور مرفأ طرابلس الاستراتيجي في تقديم الخدمات اللوجستية للشركة العالمية التي ستشارك في إعادة بناء سوريا".

من جهته، اكد الوفد "اهتمام الدولة والشركات الروسية بالإستثمار في مجالات المرافئ والبنية التحتية في لبنان"، مشيرا الى ان "زيارته الحالية هي بشكل عام إستطلاعية، سيتبعها بعد أسبوعين زيارة أخرى تضم كل الشركات المهتمة بالإستثمار في لبنان"، مشددا على ان الزيارة بشكل عام تدخل في إطار سياسة روسيا الجديدة بإعادة الاهتمام بالمنطقة ومساعدة لبنان في تجاوز محنته الإقتصادية".

وتلا الإجتماع زيارة لأرصفة المرفأ ومحطة الحاويات والمنطقة الإقتصادية، حيث أعرب الوفد عن "إعجابهم وثنائهم للتطورات الحاصلة في مرفأ طرابلس ومخططاته الإستراتيجية المتكاملة مع المنطقة الاقتصادية الخاصة".
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