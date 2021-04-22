إقتصاد

تحذير من رفع الدعم لقطاع الدواجن

Lebanon 24
22-04-2021 | 16:40
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أكد أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان اليوم "أن توفير الدعم اللازم لقطاع الدواجن يعتبر ضرورة ماسة لتمكينه من الإستمرار في تأدية واجبه الوطني"، منبها الى انه "في ظل غلاء أسعار الحبوب والنقص في انتاج الدواجن على مستوى العالم، لا خيار لنا في لبنان إلا بحماية وتدعيم انتاج الدجاج الوطني لتمكينه من تلبية حاجات الناس الغذائية من البروتيين".

وشدد بطرس على ضرورة "استمرار الدعم وتأمينه في الأوقات المحددة إلى حين إعادة درس التعرفة الجمركية وتعديلها كي تفي بالغرض التي وضعت من أجله"، موضحا انه "بعد انهيار الليرة، فإن الرسوم الجمركية المفروضة لا تحقق الأهداف المرجوة منها، إن كان بالنسبة لتأمين الايرادات المالية للدولة او لحماية القطاعات الانتاجية".

ولفت بطرس إلى "أن قطاع الدواجن من القطاعات الوطنية الاستراتيجية والمصدر الوحيد للبروتين، "وما يهمنا هو الاستمرار بتأمين الدعم للحبوب لتمكين القطاع من ضمان توفير الإنتاج المطلوب لسد حاجات اللبنانيين الاستهلاكية من لحم الدواجن بجودة عالية وبأسعار مقبولة، وكذلك الحفاظ على استمرارية القطاع وتوفير فرص العمل لأكثر من 20 الف عائلة، وذلك إلى حين حل موضوع التعرفة الجمركية"، محذرا من "حصول مشكلة كبيرة على مختلف مستويات القطاع في حال تم رفع الدعم ولم تعدل التعرفة الجمركية".
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