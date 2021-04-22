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إقتصاد
كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
22-04-2021
|
21:00
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اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12100 ليرة للبيع و12200 ليرة للشراء.
وكان قد سجل صباحاً 12150 ليرة للبيع و12250 ليرة للشراء.
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