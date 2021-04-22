كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12100 ليرة للبيع و12200 ليرة للشراء.



وكان قد سجل صباحاً 12150 ليرة للبيع و12250 ليرة للشراء.