إقتصاد

كيف اقفل دولار السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
22-04-2021 | 21:00
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اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس، ما بين 12100 ليرة للبيع و12200 ليرة للشراء.

وكان قد سجل صباحاً 12150 ليرة للبيع و12250 ليرة للشراء.
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