قانون المنافسة.. لماذا طرحه اليوم؟

كتب رلى ابراهيم في "الأخبار": الأربعاء الماضي، وخلال جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون المنافسة، حضر نواب من الكتل النيابية ودُعي الى جانبهم رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ممثل مستوردي الإطارات ومستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان. اعتبر «الضيوف» أن توقيت طرح القانون «مشبوه» وسيؤدي الى ضرب القطاع التجاري، علماً بأن مشروع قانون أقرّ في مجلس الوزراء منذ عام 2002 (أعدّه الوزير الراحل باسل فليحان في حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري) لتعديل المرسوم الاشتراعي 34/1967، بما يضمن إلغاء الوكالات الحصرية وتعزيز المنافسة، لكنه أُسقط في مجلس النواب.

ومذذاك، تتكرر على مدى 19 عاماً محاولات تمرير قانون للمنافسة عبثاً، وآخره مشروع القانون الذي أعدّه وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش. تبنّت كتلة الوفاء للمقاومة طروحات مشروع بطيش وقدّمته كاقتراح قانون بعد إدخال تعديلات عليه تتعلق بنسبة الاحتكار من السوق (انخفضت نسبة الاستحواذ على السوق من 35% الى 20%). في البدء، يبدو حضور مستوردي الإطارات والسيارات لجلسة اللجان مُستغرباً، لكن تتضح الصورة عند معرفة أن رئيس اللجنة التي تناقش اقتراح قانون المنافسة ومنع الاحتكار ليس سوى النائب فريد البستاني، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة «بستاني المتحدة للسيارات BUMC»، وهي الوكيل الحصري لسيارات تويوتا في لبنان!

ما سبق ليس تفصيلاً. إذ لطالما كانت القوى الممثلة للمحتكرين هي التي تفرض شروطها وتحدد ما يناسبها. سبق لرئيس جمعية تجار بيروت والأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أن صرّح قبيل سنوات بأن «الهيئات الاقتصادية تُطاع ولا تُطيع». ذلك ما حصل تحديداً لدى سحب وزير الاقتصاد راوول نعمة مشروع قانون بطيش لدراسته، حيث أضفى عليه تعديلات جذرية أفرغته من مضمونه بعدما وضعه بمتناول هذه الهيئات لدراسته. لكن شماس «لا يعارض قانون المنافسة، ولكن نريده بحسب النموذج الإماراتي أو الفرنسي»، بحسب ما يقول لـ«الأخبار».

ويحذّر من نقل القرار من يد «الاقتصاد الحرّ» لتسليمه الى يد الدولة. يكرر: «بالمبدأ لست ضد القانون، إنما علينا السؤال عن توقيت طرحه اليوم، وهل يشكل ضرورة للتشريع الاقتصادي». وفقاً لشماس، لا احتكار في المواد الغذائية، بل منافسة قوية جدّاً وتخمة تجار، لكنه يسأل عن احتكارات الدولة للترابة والغاز والكابلات.