إقتصاد

ما حقيقة إصدار حكومة دبي تصاريح لمزاولة المقامرة؟

Lebanon 24
23-04-2021 | 06:58
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نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة.

وقال المكتب الإعلامي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

 

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



تصريح المكتب الإعلامي لحكومة دبي جاء للرد على شائعات تداولها البعض عن حصول عدد من الفنادق في دبي على تصاريح للمقامرة وبدء مزاولة ذلك النشاط بحلول عيد الفطر، وهو ما نفته حكومة دبي.


ويعاقب القانون في الإمارات، بـ"الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو بث أو أرسل أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو أنشطة قمار عبر الإنترنت، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة".

المصدر: العربية
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