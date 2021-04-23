2 مليار دولار.. عملية احتيال ضخمة بمنصة تداول عملات رقمية في تركيا

أشارت وسائل إعلام تركية أمس الخميس عن عملية احتيال طالت أكثر من 400 ألف مشترك، وتشمل أكثر من ملياري دولار.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" فقد فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بحق منصة تبادل العملات المشفرة التركية Thodex.



وتقدم المحامي عبد الله أسامي كيران، بشكوى جنائية ضد مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، فاروق أوزير، والذي أشارت بعض التقارير لمغادرته البلاد الى تايلاند فيما تحدثت تقارير أخرى عن سفره إلى ألبانيا.وبحسب تصريحات كيران، فإن المنصة تضم 400 ألف عضو، من بينهم 390 ألف عضو ناشط في عمليات التداول.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن المنصة أوقفنت بشكل مفاجئ عملها يوم الأربعاء، بسبب ما قالت إنها صفقة شراكة غير محددة.



وتعتبر منصة Thodex واحدة من العديد من المنصات المحلية التي يستخدمها الأتراك للاستثمار في الأصول المشفرة حيث يسعون إلى التحوط ضد التقلبات في العملة المحلية والتضخم المرتفعالى ذلك، أعلنت Thodex أمس الخميس، وقف عملياتها بعد فرار رئيسها التنفيذي المفاجئ من البلاد.ونقل موقع إذاعة "مونت كارلو" عن وسائل إعلام محلية أن المدعي العام التركي في اسطنبول فتح تحقيقا في الواقعة وأن الشرطة تفتش مكاتب الشركة.وذكرت الشركة في بيان بوقت سابق أن منصة التداول عاجزة عن مواصلة عملياتها مع وجود المؤسس والرئيس التنفيذي فاروق فاتح أوزير خارج تركيا.وكان الرئيس التنفيذي لشركة Thodex قد قال في بيان على موقع الشركة الإلكتروني إن الشركة لم تتمكن من مواصلة العمليات التجارية بعد أن فشل فاروق فاتح أوزير في نقل "أسهمه إلى مستثمر آخر".