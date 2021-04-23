إقتصاد

عمليات غسل الاموال تتفاعل في هونكونغ

Lebanon 24
23-04-2021 | 17:00
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ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بغسل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار هونغ كونغ (322 مليون دولار)، في أحدث قضية تشهدها البلاد.

وقالت إدارة الجمارك والضرائب في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن خمسة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 23 و 50 عاماً، يشتبه في قيامهم بغسل أموال من خلال 59 حساباً شخصياً في تسعة بنوك في هونغ كونغ.

وأضافت الإدارة، أن المشتبه بهم شاركوا في أكثر من 2600 معاملة من يناير 2018 إلى فبراير 2020، دون تسمية البنوك.

وشهدت هونغ كونغ عدداً من قضايا غسيل الأموال البارزة خلال 2021.

وألقت شرطة المدينة الشهر الماضي القبض على 12 شخصاً لقيامهم بعمليات احتيال، بترويج أخبار من شأنها رفع أسعار أسهم، بدون أساس اقتصادي، ثم بيعها لمشترين أخرين، وغسيل الأموال، بعد مداهمات لمنازل فاخرة وشركات سمسرة في جميع أنحاء المدينة.

وفي يناير 2021، ألقت السلطات القبض على موظفي بنك، بزعم تورطهم في تدفقات أموال قذرة بقيمة 6.3 مليار دولار هونغ كونغ على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأظهر تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين العام الماضي استناداً إلى وثائق مسربة، أن هونغ كونغ من بين أكبر المراكز في آسيا للتدفقات المالية المشبوهة في الفترة بين عامي 1999 و2017.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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