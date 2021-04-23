إقتصاد

حب الله تابع المداهمات على مراكز بيع الاسمنت.. ومحاضر ضبط بحقّ المخالفين والمتلاعبين بالأسعار

Lebanon 24
23-04-2021 | 13:41
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تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، قبل ظهر اليوم وبصورة فجائيّة، عمليات المداهمة على مراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق اللبنانية في محافظة الجنوب وصولاً إلى حاصبيا، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة. 

ودقّق الوزير حب الله بمدى التزام التجار بالبيع بالأسعار الرسمية، وبتسليمهم المادّة للزبائن دون تخبئتها أو التلاعب بثمنها. وتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين. وشدّد الوزير حب الله على وجوب تحمّل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف الدقيقة، وعدم الاستغلال والشعور مع المواطنين وأصحاب العلاقة وتأمين السلعة المطلوبة وتوفيرها بالسرعة القصوى.

واستمع حب الله الى شكاوى الناس بما يخصّ مسألة الأسعار والاحتكار وعدم توزيع الكمّيات بشكل عادل من قبل الشركات وبالتالي عدم تسليمهم الكمّيات المطلوبة.

وجدّد الوزير حب الله دعوته الى الالتزام بالسعر الرسمي وهو مكمّل بهذه الحملة وصولاً الى تحقيق النتائج المرجوة، ومراقبة الموزّعين والتجّار في هذه الظروف الصعبة ووقف الممارسات التي تهدف الى رفع الأسعار بما يضرّ بالحركة الاقتصادية ويؤثّر سلباً على القدرة الشرائية لدى المواطنين.

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