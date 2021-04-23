بدعم فرنسي.. مبادرة لتطوير النظام العقاري في لبنان

إفتتحت اليوم المرحلة الأولى من مبادرة المديرية العامة للشؤون العقارية لدعم تحديث وتطوير النظام العقاري في لبنان، بدعم من مشروع FEXTE الذي تديره مؤسسة Expertise France بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، بدعوة من المدير العام للشؤون العقارية الدكتور جورج معراوي لتنظيم مجريات العمل بين القطاعين العام والخاص.

سبق ذلك، سلسلة من الإجتماعات وجلسات العمل، التي عقدت في مقر المديرية العامة للشؤون العقارية وفي مقر نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان، مع فريق من الخبراء عن الجانب الفرنسي، وتم إبتكار مقترحات وأبحاث متعمقة، تتناول موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما موضوع الإصلاح المساحي والعقاري في لبنان على المستوى الفني والإداري والمالي والقانوني.

وسجلت ملاحظات لعدد من الخبراء الفرنسيين الإختصاصيين في هذا المجال وتعاونوا مع مسؤولي الشؤون العقارية وفريق من نقابة الطوبوغرافيين المجازين إضافة لفريق FEXTE لوضع خارطة طريق تعرض جميع جوانب التحدي والوسائل اللازمة لتحقيقه.

وتوجت الاجتماعات، في حضور مندوب المدير العام لوزارة المالية الفرنسية بول توزييه، مديرة مشروع FEXTE كلودين كركي والخبيرة المقيمة نتالي مولون، ونظمت نقابة الطوبوغرافيين المجازين برئاسة النقيب جهاد بطرس، لقاء شارك فيه معراوي ورئيس مصلحة المساحة في لبنان المهندس سليم خليل وأمين سر النقابة علي مقبل وأمين الصندوق رزق الله ايلو ،بالإضافة إلى عضو مجلس النقابة إيلي جرجي الشمالي والطوبوغراف المجاز استيفان راسكاتوف ومدير الأبحاث والعلاقات الدولية يعقوب جوزيف سعادة، الذي قدم عرضا حول رؤية النقابة لمسألة الشراكة والقوانين وكيفية تطوير النظام العقاري وعملية المسح الميداني في لبنان.

بعدها رحب بطرس بالحضور في مكاتب النقابة وتمنى النجاح لهذا المشروع لافتا الى دور النقابة وجهوزيتها واضعا "كل الإمكانيات في خدمة المصلحة العامة".

معراوي

ثم ألقى معراوي كلمة شدد فيها على "ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرا الى انها "رغبة وزير المالية (في حكومة تصريف الأعمال) الدكتور غازي وزني، كفرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في لبنان وإعادة الثقة الى المستثمرين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".

وشدد على "ضرورة البدء بعملية إعداد النصوص القانونية اللازمة التي تنظِم إطار هذا التعاون خاصة توزيع المهام بين نقابتي المهندسين والطوبوغرافيين المجازين والمديرية العامة للشؤون العقارية"، متمنيا "النجاح لهذا المشروع لما فيه خير للمصلحة العامة".

وتحدث توزييه مبديا إعجابه بتقدم سير العمل و"بما أظهرته نقابة الطوبوغرافيين المجازين من حرفية وكفاءة عالية". وأكد "إصرار الدولة الفرنسية على المضي قدما بهذا المشروع وتأمين ما يلزم لإنجاحه وتحقيق الهدف المرجو منه كاملا".

بعدها قام الحضور برفقة النقيب بطرس بجولة في مكاتب وأقسام النقابة حيث أطلعهم على الهيكلية الإدارية المتبعة والنظام الإداري الذي تسير به الأمور العامة والفنية.

وفي ختام اللقاء، قدم النقيب الدروع التكريمية باسم النقابة لكل من معراوي وخليل وتوزييه نيابة عن الدولة الفرنسية، تقديرا للقسم الإقتصادي في السفارة الفرنسية.