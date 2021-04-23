إقتصاد

ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟

Lebanon 24
23-04-2021 | 19:51
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، بين 12200 ليرة للبيع و12250 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل صباحاً 12175 ليرة للبيع و12225 ليرة للشراء.
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