ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... كم سجّل مساء اليوم؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، بين 12200 ليرة للبيع و12250 ليرة للشراء.



وكان قد سجّل صباحاً 12175 ليرة للبيع و12225 ليرة للشراء.