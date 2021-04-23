إقتصاد

إطلاق مشروع خلق فرص عمل للسيدات في مجال الخياطة الصناعية

Lebanon 24
23-04-2021 | 20:33
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أطلقت جمعية التنمية والتطوير من خلال مركز معهد الإدارة والخدمات - معاد بالتعاون مع شركة "Polytextile - Marie France"، مشروع خياطة صناعية للسيدات في القرى والبلدات، وذلك بهدف تأمين فرص عمل للسيدات في المناطق الريفية.

ومن ضمن هذه البلدات، قامت اليوم منسقة البرنامج ونائب المدير في "IMS" الزميلة جيزال صعيبي بإطلاق فكرة المشروع في دوما بمسعى وبتنسيق مع رئيس البلدية د. أسعد عيسى، وعضو لجنة العائلة في قرى البترون السيدة مارغو خليل.

وكانت مديرة الـ"IMS" السيدة جوليانا نجم تبنت هذا المشروع الذي طرحه ويموله المدير التنفيذي لـ"POLYTEXTILE" بول أبي نصر نظراً لأهميته في دعم اليد العاملة اللبنانية وتعزيز الصناعة المحلية أيضاً، وفتح المجال للسيدات اللواتي يرغبن في العمل في مجال الخياطة الصناعية من بيوتهن.

وحالياً، فإن السعي قائم للتعاون مع قرى وبلدات أخرى في قضاء جبيل، كسروان والبترون وبشري.

وخلال اللقاء أكد عيسى أن هذا المشروع هو مهم جدا لبلداتنا ولتعزيز الوضع المادي والمداخيل للعائلات خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

بدورها، أكدت صعيبي أن هذا المشروع هو استثنائي وهو بادرة أمل وتخفيز لليد العاملة النسائية الشابة ولدعم القطاع الصناعي اللبناني.

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