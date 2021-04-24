الحَكَم في الأسواق المالية مغيّب بـ"اللاقرارات" الوزارية

كتب خالدأبو شقرا في "نداء الوطن": لا تلبث مشاكل المستثمرين مع الشركات المالية أن تختفي تحت ضبابية التمييع، حتى تعود وتطل برأسها بقضية جديدة. فالإفلات من العقاب لم يضعف سيادة القانون، ويقوض حقوق الزبائن فحسب، إنما شجّع على تكرار الأخطاء.



الرأي القانوني يضع كل محاولة لإرجاع الأسهم بغير قيمتها الحقيقية المباعة فيها، في خانة "إساءة الأمانة"، لأن الأسهم تعتبر "أمانة" بحسب قانون الوساطة المالية. وعلى الشركة في حال قررت تسكير مراكز عملائها، إرجاع المبالغ بالدولار النقدي. كما أن استناد الشركة في كتاب "عرض وإيداع فعلي" الموجه إلى الزبائن على المادة 301 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 192 من قانون النقد والتسليف، اللتين تجيزان للمدين تسديد دينه بالعملة اللبنانية في الأحوال غير العادية، وإن كان الدين محرراً بالعملة الأجنبية، فهو يصح على تسديد الودائع ولا ينطبق على الأسهم. فالأخيرة باعتبارها "قيماً منقولة" تعتبر أمانة، وليست حساباً دائناً كما هو حال الوديعة. وبالتالي لا يجوز الخلط بين الوديعة والقيم المنقولة.فحاكم المركزي وأمام تزايد الشكاوى على شركات التداول لدى هيئة الأسواق المالية، وبصفته رئيساً لهذه "الهيئة"، أصدر في 1 نيسان 2021 إعلاماً حمل الرقم 71، متعلقاً بالعملاء الذين يملكون محافظ أدوات مالية خارج لبنان. الإعلام ينص في مادته الأولى على التالي: في حال قرر العميل تصفية مراكزه من الأدوات المالية الأجنبية الموجودة خارج لبنان، يقتضي على المؤسسة تحويل صافي الأموال الناتجة عن عمليات البيع للعميل، إما إلى حساب داخل لبنان خاص بالأموال الجديدة "Fresh Funds "، وإما إلى حساب خارج لبنان، وذلك بناء لطلب الأخير.أمّا المادة الثانية من الإعلام نفسه فتقول: على المؤسسة الإلتزام، بناء لطلب العميل، بتحويل محفظته من الأدوات المالية الأجنبية الموجودة خارج لبنان إلى مؤسسة خارجية أخرى يختارها، على أن تكون هذه الأدوات المالية موضوعة كضمانة، مقابل حصوله على تسليفات أو مثقلة بأي أعباء أخرى تمنع التصرف بها.والأهم من ذلك فان المادة الثالثة تشير إلى أنه ينطبق موجب تنفيذ طلب العميل بتصفية أو بتحويل المحفظة وفقاً لما هو مذكور أعلاه أيضاً، على الحالة التي تكون المؤسسة المرخصة قد استحصلت لصالحها على تسهيلات مقابل رهن الأدوات المالية العائدة للعميل، وذلك رغم وجود موافقة خطية من قبل العميل برهن هذه الأدوات لصالحها. ما يعني بشكل واضح أن على الشركة إرجاع الاموال بالدولار النقدي إلى زبائنها بكل الحالات، وكل تصرف خارج عن هذا الإطار يعتبر مخالفة قانوينة.

وعلى الرغم من كل المخالفات الجوهرية لقوانين هيئة الأسواق المالية، ما زالت بعض الشركات تتصرف كأنه لا يوجد "حسيب أو رقيب". وهي تستند بحسب مصادر قانونية إلى غض نظر مصرف لبنان سابقاً عن التجاوزات، وخلط بعض القضاء بالأمور المالية، وعدم وجود مرجعية واضحة يرتكزون عليها. إلا أن الإعلام رقم 71 سيشكل، بحسب أحد المعنيين بملف تنظيم الأسواق المالية، مرتكزاً حقيقياً يبنى عليه لفض الخلافات الناشئة بين المستثمرين والشركات التي تتعامل خارج لبنان. وهو بذلك يقطع الشك إرجاع الاموال في حال إغلاق الحسابات، بيقين القبض بالدولار النقدي.



المصادر تلفت إلى أن هذه التجاوزات وغيرها تعود إلى عدم تطبيق قانون هيئة الأسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/08/2011 وتحديداً بما ورد في المادة 16 من البند الرابع لجهة تعيين لجنة العقوبات، وفي المادة 21 من الباب الثالث بانشاء محكمة خاصة بالأسواق المالية.





