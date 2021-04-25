إقتصاد

رئيس بلدية مشحا: حصلنا على 14 عجلا مدعوما لمصلحة البلدة والجوار

Lebanon 24
25-04-2021 | 12:33
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أعلن رئيس بلدية مشحا طلال علوش أنه "توصل الى حل مع بعض مستوردي اللحوم المدعومة، حيث أثمرت الاتصالات العديدة والوعود ولقاء بعض مستوردي هذه اللحوم في بيروت والبقاع، وتم الحصول على 14 عجلاً مدعوماً من المستورد وتحديدا من شركة "ديب نخله" "إبن عانا البقاع مشكورا الذي وعد ووفى من أول اتصال به بانه سوف يعطي كل كميات المدعوم التي تحتاجها بلدة مشحا طيلة فترة رمضان فور وصول باخرة الابقار المدعومة".

كما أشار علوش الى أن "اللحم المدعوم سوف يباع في البلدة لابنائها ولابناء القرى المجاورة وكل من لديه حاجة لهذه السلعه المدعومة شرط التزام كميات محددة وليست كبيرة ليتسنى للجميع الحصول على هذه السلعة"، مؤكدا انه ب "التنسيق مع البلدية وأصحاب الملاحم من أبناء البلدة لن يباع هذا اللحم الا بسعره المدعوم الذي لن يتعدى ال45 الف ليرة".

واكد أن "هذا الحل لن يكون موقتا وسوف نحصل من الطيبين على حصتنا المدعومة من اللحوم طيلة فترة رمضان الكريم وبعدها"، متمنيا الاعياد المباركة لبقية الطوائف الاخرى ودعاهم الى ان "يتشاركوا اللحم المدعوم مع أبناء بلدتنا لان عكار كانت وسوف تزال مثالا لحسن الجيرة والاخوة والعيش المشترك بين كل الطوائف".
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