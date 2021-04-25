إقتصاد

بلدية صور: اللحم المدعوم للجميع ومحاضر ضبط لمخالفي التسعيرة

Lebanon 24
25-04-2021 | 23:03
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أعلنت بلدية صور في بيان، أنه "تم تحديد سعر كيلو لحم البقر المدعوم من قبل وزارة الإقتصاد، كحد أقصى 45 ألف ليرة"، داعية القصابين الى "الإلتزام بتسعيرة الوزارة، على أن يصار الى إقفال أي ملحمة تبيع الكيلو بأكثر من السعر المحدد".


وقالت البلدية إن مسلخ صور البلدي "يقوم منذ حوالي الاسبوعين بتسليم اللحوم المدعومة الى كافة الملاحم في صور ومنطقتها دون استثناء، وأنه لا يوجد لحم غير مدعوم في السوق".

ولفتت البلدية إنتباه المواطنين، "بأن اللحامين في المنطقة "قاموا باستلام اللحم بعظمه بقيمة 30 ألف ليرة، وعلى هذا الأساس تم تحديد سعر البيع للزبون بقيمة 45 ألفا".

وحذرت البلدية أنه "وبناء على طلب من وزارة الاقتصاد، ستباشر بإقفال أي ملحمة تبيع كيلو اللحم بأكثر من السعر المحدد، وسوف تسطر محاضر ضبط تصل إلى حد الخمسة ملايين ليرة لبنانية". 

وختمت: "إن البلدية تطلب من القصابين الإلتزام بتسعيرة الوزارة المحددة، كما نطلب من المواطنين التبليغ عن أي قصاب يبيع كيلو اللحم بأكثر مما هو محدد، ‏عبر الاتصال بالبلدية على أحد الرقمين خلال الدوام الرسمي ‏ ‏07742411- 07742412".

 

 

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