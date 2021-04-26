إقتصاد

مجدداً تأجيل إطلاق المنصة الالكترونية.. وخبير اقتصادي يكشف السبب

Lebanon 24
26-04-2021 | 10:00
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أوضح الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن سبب تأخر إطلاق المنصة الالكترونية لمصرف لبنان يعود الى أن بعض التعديلات على آلية عمل المنصة يحتاج الى قرار من المجلس المركزي لمصرف لبنان، كاشفاً، في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن المنصة ستنطلق الأسبوع المقبل، وهناك مؤشرات جدية لذلك على رأسها عملية تأهيل موظفي المصارف لاستخدامها.

 

عجاقة لفت الى وجود إشكالية حول التهريب تلعب دورا غير معلن في التأخير باطلاق المنصة التي ستوفر الدولار للطلب المؤسساتي وبسعر أقل من سعر السوق السوداء، منبّهاً الى خطر استغلال التجار للمنصة لتمويل أنفسهم بالدولار وزيادة عمليات التهريب، في ظل فارق الأسعار مع سوريا، مشدداً على أهمية وجود دراسة حول الرقابة على المنصة.

 

وعن القرار السعودي الأخير بمنع التصدير من لبنان، أشار عجاقة الى أن الممكلة طلبت ضوابط لتسمح بالتصدير، مقترحاً مشاركة فريق رسمي من المحققين السعوديين في التحقيق في القضية، وضع آلية رقابة أكثر صرامة وإعطاء ضمانة سياسية وهذه تحتاج الى حكومة.

 

وتحدث عجاقة عن خسارة كبيرة في الصادرات الى دول الخليج اذا لم يتحرك لبنان فوراً لمعالجة الموضوع، داعيا الى أخذ قرار صارم على هذا الصعيد.

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