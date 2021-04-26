إقتصاد

أسعار النفط انخفضت.. لهذا السبب

Lebanon 24
26-04-2021 | 11:00
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من أن تتسبب زيادة معدلات الإصابة بكورونا في الهند إلى تبديد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 65.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ارتفاع 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

 

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.83 دولار للبرميل بعد صعود 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

 

وعلى أساس أسبوعي، فقد هبطت أسعار الخامين القياسيين نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

 

وعزا كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأساسية، هذا التراجع إلى تأثر المعنويات في السوق على خلفية المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بكورونا في بعض الدول وخاصة الهند، ستقلل الطلب على الوقود.

المصدر: سبوتنيك
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