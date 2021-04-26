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إقتصاد
جولة لمصلحة الاقتصاد بمؤازرة امنية على محال بيع الاسمنت.. ومحاضر ضبط بالمخالفين
Lebanon 24
26-04-2021
|
10:31
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باشرت اللجان المشتركة من مصلحتي الاقتصاد والتجارة والصناعة في النبطية جولاتها على محال بيع الاسمنت في النبطية، بمؤازرة دوريات من أمن الدولة للتأكد من وجود المادة وبيعها وعدم احتكارها او تخزينها وتخبئتها، وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين .
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