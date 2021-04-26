إقتصاد

بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا.. الذهب يصعد!

Lebanon 24
26-04-2021 | 12:00
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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 من جاذبيته كملاذ آمن، كذلك عزز الإقبال على المعدن النفيس ضعف الدولار.

 

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.08 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1780.30 دولار للأونصة.

 

وقالت مارغريت يانغ من "ديلي إف إكس" إن "وضع كوفيد-19 في الهند واليابان يسوء. لذا يعزز هذا الطلب على الملاذات الآمنة، مما يقود لارتفاع أسعار الذهب"، مضيفة أن تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.

 

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2865.99 دولار للأونصة، بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.

 

فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.02 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1231.03 دولار للأونصة.

المصدر: روسيا اليوم
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