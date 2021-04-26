الفنادق الصغيرة تخفّض الأسعار.. حسومات أكثر من 50%؟

يقترب لبنان من نسبة فقر بنسبة 50% بحسب ما أكّده نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج. كلام المسؤول الدولي الكبير جاء مطلع الشهر الجاري، أي بعد مرور 18 شهراً على اندلاع الأزمة. خلال تلك المدة، انقلبت حياة اللبنانيين رأساً على عقب من دون أفق حل حتى اللحظة، فبعدما كانت الـ100 دولار تساوي 150 ألف ليرة، باتت تساوي اليوم مليون و200 ألف في بلد يعتمد على الاستيراد. التحوّل الجارف أثّر بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمصالح العائلية التي تكافح يومياً من أجل الاستمرار.
في تقرير لها، سلّطت قناة "الجزيرة" الضوء على مجال "فنادق البوتيك" (الفنادق الصغيرة ذات الطابع الكلاسيكي الشبيه بالمنازل)، متحدثةً عن تكيّف رواد الأعمال مع الواقع الاقتصادي اللبناني الجديد "حتى الوقت الحاضر على الأقل".
كوليت خليل التي تدير "بيت البترون"، وهو "فندق بوتيك" يبعد نحو ساعة ونصف عن بيروت، واحدة من هؤلاء. وفي حديث مع "الجزيرة"، تقول خليل: "قبل اندلاع الثورة في تشرين الأول 2019، قمنا بعمل مذهل"، مضيفةً: "أتت نسبة 80% من زبائننا من فرنسا وسويسرا ونيوزلندا وغيرها من البلدان". أمّا اليوم، فتغير الواقع، إذ توضح خليل: "لم يستطع اللبنانيون هنا السفر، فقرروا استكشاف لبنان وأخذوا إجازات داخل البلاد".