شركة الإمارات للاتصالات تنخفض ارباحها بقيمة 27%

أظهرت نتائج شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الإماراتية، انخفاضَ صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 27.6% إلى 257 مليون درهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 355.1 مليون درهم عن الربع الأول من العام الماضي 2020 (الدولار يعادل 3.67 درهماً).وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ صافي الربح ارتفع على أساس فصلي بنسبة 38.7%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد استثناء عملية خفض قيمة الشهرة التي تمَّت في الربع الرابع من عام 2020.وسجَّلت "دو" نمواً في الإيرادات للربع الثالث على التوالي بنسبة 5.2٪على أساس ربع سنوي تصل إلى 88.2 مليار درهم، مشيرة إلى أنَّ ذلك النمو في الإيرادات يأتي مع استمرار تحسُّن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، ونجاح الجهود التجارية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية.وتعليقاً على النتائج، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "دو"، إنَّ عجلة الاقتصاد، وحركة الأسواق المحلية بشكل عام تشهد انتعاشاً ملحوظاً مع عودة النشاط في قطاع الضيافة، وتحسُّن السياحة الدولية، وتأقلم الناس في حياتهم اليومية مع التحولات التي فرضها وباء كورونا، ولاشكَّ في أنَّ متطلَّبات وخدمات الاتصال تشكِّل ركيزة أساسية لا غنى عنها في حياة كلِّ فرد من أفراد المجتمع".وأشار إلى أنَّ "دو" أضافت 13 ألف عميل جديد لقاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت خلال الربع الأول من 2021، وهو ما يعادل تقريباً صافي الإضافة السنوية التي حققناها خلال السنوات السابقة، كما أنَّ الطلب الكبير على هواتف 12 iPhone، والهواتف الذكية الأخرى المزوَّدة بتقنية الجيل الخامس يشكِّل مؤشراً واضحاً على الطلب من جانب العملاء على خدمات شبكة الجيل الخامس".استقرت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك لشركة "دو" عند 1.3 مليار درهم، ويعود ذلك إلى النمو الذي شهدته قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 1.9 ٪لتصل إلى 6.8 مليون مشترك بنهاية الرابع الأول، الأمر الذي ساهم في تخفيف تأثير انخفاض العائد لكلِّ مستخدم بنسبة 0.7٪على أساس سنويوعند المقارنة على أساس سنوي، يظهر الأداء العام لشريحة خدمات الهاتف المتحرك تآلكاً بنسبة 12.7٪ في الربع الأول من العام الجاري نظراً لأنَّ جائحة كوفيد – 19 لم يكن لها تأثير محدود على نتائج الربع الأول من عام 2020 .وساعد تحسُّن تنوع قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في نمو متوسط العائد لكلِّ مستخدم بنسبة 2.9٪على أساس سنوي ليصل إلى 87 درهماً.