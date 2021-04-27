إقتصاد

وزارة الاتصالات: طرح استثنائي لفاتورتي آذار ونيسان

Lebanon 24
27-04-2021 | 09:01
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صدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي:

"انه وبصورة استثنائية: سيتم طرح فاتورة شهر آذار 2021 على صناديق القبض، للتحصيل بتاريخ 05/05/2021، على ان تكون آخر مهلة للتسديد بتاريخ 14/06/2021.

كذلك، سيتم طرح فاتورة شهر نيسان 2021 على صناديق القبض، للتحصيل بتاريخ 31/05/2021 على ان تكون آخر مهلة للتسديد بتاريخ 14/06/2021".
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