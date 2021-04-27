وزارة الاتصالات: طرح استثنائي لفاتورتي آذار ونيسان

صدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي:

"انه وبصورة استثنائية: سيتم طرح فاتورة شهر آذار 2021 على صناديق القبض، للتحصيل بتاريخ 05/05/2021، على ان تكون آخر مهلة للتسديد بتاريخ 14/06/2021.

كذلك، سيتم طرح فاتورة شهر نيسان 2021 على صناديق القبض، للتحصيل بتاريخ 31/05/2021 على ان تكون آخر مهلة للتسديد بتاريخ 14/06/2021".