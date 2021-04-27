إقتصاد

مصدرو ومستوردو الفاكهة والخضار: لإعطاء الاولوية للشركات المعروفة منذ 40 عاما

Lebanon 24
27-04-2021 | 09:37
A-
A+
Doc-P-817316-637551385365549431.jpg
Doc-P-817316-637551385365549431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضر في لبنان اجتماعا في مكتب النقابه، وبحثت في قضية تصدير الفاكهة والخضر الى المملكة العربية السعودية.

اثر الاجتماع، قال رئيس النقابة نعيم خليل: "اننا نتعرض منذ زمن الى خسارة كمصدرين واليوم وصلت الامور الى النهايه". اضاف: "منذ 40 عاما نتعامل مع المملكة العربية السعودية ولم نتعرض لاي مضايقة بل كانوا يتعاونون معنا ويسامحوننا لكن وصلنا الى درجة لم تعد تطاق".

واعلن "مطلبنا من الدولة تشديد الرقابة في البر والبحر والجو، وحتى الان لا يوجد سكانر". وقال: "نريد سكانر متطورا وكلابا بوليسية و"قبضايات" تكون عيونهم مفتوحة على المرفأ، الامور فالته الآن ونرجو ان يصل صوتنا. اننا نريد عناية تضمن خلو البضاعة من اي ممنوعات".

وحذر رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي من "الاضرار الكبيرة التي ستلحق بالقطاع بكامله". وقال: "اردنا ان يكون الاجتماع في النقابة لانها ام الصبي المتضرر الاكبر مباشرة ومن بعدها المزارع".

واشار الى ان "هناك اربعين شاحنة مشتتة ما بين مرفأ جدة ومرفأ بيروت والحدود السورية اللبنانية والحدود اللبنانية - السورية". وقال: "لا نعرف مصيرها وهي شاحنات ترانزيت".

واكد "سمعنا كلاما جيدا من المسؤولين"، سائلا: لكن اين التطبيق؟ وهل ستركب اجهزه سكانر؟". وطالب ب"غربلة المصدرين واعطاء الاولوية للشركات المصدرة والمعروفة منذ 40 عاما وقد توارثها الابناء عن الاهل هؤلاء المصدرون اللبنانيون "الاوادم" اما الشركات التي فرخت بالامس مثل الارز وجناح الارز" وغيرها، مضيفا: "نحن نستورد الرمان ولا نصدره. استوردوا الرمان واعادوا تصديره. ما هي هذه الشركات التي لا رصيد لها في البنك ولا سجل تجاريا. نرجو التحقق من شهاده المنشأ وقد تبين للجميع ان الرمان ليس لبنانيا". ولفت الى "وجود خرق وتزوير في شهادة المنشأ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:33 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
12:00 | 2021-04-29
09:58 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website