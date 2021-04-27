إقتصاد

"اوبك+" قررت مواصلة تنفيذ نهج الزيادة التدريجية لإنتاج النفط

Lebanon 24
27-04-2021 | 16:00
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قررت الدول الاعضاء في مجموعة "اوبك بلاس" عدم تعديل حصص انتاج النفط التي حددت في بداية نيسان للاشهر الثلاثة المقبلة في ضوء استقرار السوق، وذلك خلال اجتماع وزاري استمر يوما واحدا.

واعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيان، ان "اعضاء التحالف قرروا مواصلة تنفيذ نهج الزيادة التدريجية لانتاج النفط".
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