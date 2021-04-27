ارتفاع في سعر الدولار... كم بلغ مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.