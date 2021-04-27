إقتصاد

ارتفاع في سعر الدولار... كم بلغ مساء اليوم؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 13:36
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً ما بين 12400 و12450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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