إقتصاد

عاملو "الأسر الأكثر فقراً" مهدّدون بالصرف!

Lebanon 24
27-04-2021 | 23:20
A-
A+
Doc-P-817476-637551877943210630.jpg
Doc-P-817476-637551877943210630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت رجانا حمية في "الأخبار": قبل أيامٍ، اعتكف العاملون الاجتماعيون في مشروع «الاستجابة للأسر الأكثر فقراً في لبنان» عن العمل، واحتجوا أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، معلنين الإضراب المفتوح. لم يكن الاحتجاج، كما في مرات سابقة، بسبب التأخر في صرف الرواتب، وإنما أتى إثر كتاب أحاله الوزير رمزي مشرفية إلى الإدارة، طالباً إفادته بـ«من يملك المؤهلات العلمية والكفاءة من بين العاملين في المشروع». وبموجب الإحالة أيضاً، يحرص الوزير على إيصال رسالتين، الأولى تأكيد أن تجديد عقود العاملين في الثلاثين من نيسان الجاري لن يكون تلقائياً، بل سيخضع «للتوصيف الوظيفي المعتمد من البنك الدولي»، والذي ينص على أن يحمل العامل درجة الإجازة في العمل الاجتماعي أو علم النفس أو ما يتصل بالعلوم الاجتماعية، إضافة إلى خبرة عامين في العمل الاجتماعي (...)، وهي الشروط التي «على أساسها سيتم تجديد العقود للمستحقين فقط». أما الرسالة الأخرى، فهي بلاغ «إشعار للعاملين بوضعيتهم التعاقدية».

خلّفت الإحالة زوبعة بين العاملين. ولم تكَد تبلغ «القسم»، حتى بدأ هؤلاء يضربون أخماسهم بأسداسهم. ووفق الحسابات التي أجروها، فإن عدد من قد يُصرفون من العمل يصل إلى 300 من أصل 480، إما لأنهم لا يملكون الاختصاص الجامعي المطلوب أو لا يحملون شهادة.

عاصم أبو علي، المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، ينقل عن مشرفية تأكيده أنه في الوقت الحالي «ما من أحد سيُصرف»، إلا أن القرار يأتي ليُصلح ما أفسده السابقون ولتطبيق «المعايير المطلوبة» من ديوان المحاسبة الذي نصّت إحدى توصياته على وضع معايير علمية محددة وتخفيف الأعداد بما يعفي من الحشو الذي كان سائداً. ويشير أبو علي إلى أن الديوان وصل إلى حد «التوصية بعدم صرف رواتب العاملين في المشروع من دون الالتزام بهذه الشروط، لافتاً إلى أن مشرفية طلب من الديوان في مراسلة عقب وصوله إلى الوزارة عام 2020 «فترة سماحٍ» إلى العام الجاري مقابل صرف الرواتب نظراً إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. على هذا الأساس، صُرفت الرواتب للعاملين، قبل أن تتوقف منذ أربعة أشهرٍ للسبب نفسه. أما العامل الآخر وراء هذه «الجردة» فيتعلق بمواصفات العامل الاجتماعي في «ورقة» البنك الدولي. لكن، هل تتحمل تلك المعايير وزر صرف عاملين في المشروع منذ زمن طويل يمتدّ إلى أكثر من عشرة أعوام؟

المصدر: الأخبار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:33 | 2021-04-29
14:30 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
12:00 | 2021-04-29
09:58 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website