إقتصاد

بعد بتكوين.. ثاني أكبر عملة مشفرة بالعالم تقفز لمستوى قياسي

Lebanon 24
28-04-2021 | 01:00
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قفزت العملة الرقمية "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، أمس الثلاثاء، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

 

وقلصت "إيثريوم" مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت بتكوين 3.18 بالمئة إلى 54 ألف و968 دولار، لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا، الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.

 

وتلقت العملات الرقمية، سوم الاثنين الماضي، دفعة من تقارير بأن بنك جيه بي مورغان تشيس يخطط لعرض صندوق للبتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أنما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.

 

وفي أول آذار استأنف غولدمان ساكس مكتبه لتداول العملات الرقمية بعد أسابيع من إعلان شركة تسلا استثمار 1.5 مليار دولار في بتكوين.

 

لكن العملات المشفرة واجهت بعض المقاومة بعدما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة قد تكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

المصدر: سكاي نيوز
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