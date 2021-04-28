خبير اقتصادي: لبنان يمعن في الانهيار ودياب يتهرّب من اتخاذ القرار برفع الدعم

اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن عدم التزام المصارف بدفع رواتب الموظفين بالدولار كما ترد من الخارج ناجم عن حال الفوضى المنتشرة على كل الصعد، مؤكداً، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن هناك تدميراً منهجياً للاقتصاد وأن إعادة النهوض بالبلد أمر صعب.وأشار حبيقة الى ان الخطورة اليوم هي في تفكك البلد، في حين أن الناس يهتمون بالتفاصيل.وشدد على أن المطلوب تشكيل الحكومة، لان بقاء الوضع كما هو سيؤدي الى جعل كل الطبقات فقيرة، خصوصاً أن غالبية الشعب تتقاضى رواتبها بالليرة.وإذ أكد حبيقة عدم القدرة على الاستمرار بالدعم كما هو اليوم، لفت الى تهرّب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من اتخاذ القرار برفع الدعم، كما الى عدم رغبة الرئيس المكلّف بتحمل هذه المسؤولية التاريخية، نظرا لما ستحمل من ارتدادات على المستويين الاقتصادي والمعيشي.ورأى حبيقة أن لبنان يمعن في الانهيار وأنه بالامكان حالياً السير باتجاه رفع تدريجي للدعم.